سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل إلى بيونغ يانغ

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وصل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، إلى بيونغ يانغ، حيث سيلتقي الزعيم الكوري كيم جونغ-أون، بحسب ما أفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" للأنباء الروسيتان الجمعة.وقالت الأنباء الروسية "تاس" إن "شويغو وصل إلى بيونغ يانغ".من جهتها قالت "ريا نوفوستي" إنّ وزير الروسي السابق "سيلتقي كيم جونغ أون، زعيم كوريا الديموقراطية الشعبية"، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك السلاح الذري.وبحسب تاس فقد استهلّ شويغو زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر حرّروا شبه الجزيرة الكورية الشمالية من الاحتلال الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية.وعزّزت كوريا الشمالية وروسيا تعاونهما العسكري في الأشهر الأخيرة بتوقيعهما خصوصاً دفاع مشترك.ويتّهم الغرب كوريا الشمالية بإرسال قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي ضدّ الجيش الأوكراني لكنّ موسكو وبيونغ يانغ لم تؤكّدا هذا الأمر.