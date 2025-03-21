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سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل إلى بيونغ يانغ

Lebanon 24
21-03-2025 | 02:20
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وصل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، إلى بيونغ يانغ، حيث سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بحسب ما أفادت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" للأنباء الروسيتان الجمعة.
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وقالت وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن "شويغو وصل إلى بيونغ يانغ".

من جهتها قالت "ريا نوفوستي" إنّ وزير الدفاع الروسي السابق "سيلتقي كيم جونغ أون، زعيم جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، الدولة التي تمتلك السلاح الذري.

وبحسب تاس فقد استهلّ شويغو زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر الذين حرّروا شبه الجزيرة الكورية الشمالية من الاحتلال الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وعزّزت كوريا الشمالية وروسيا تعاونهما العسكري في الأشهر الأخيرة بتوقيعهما خصوصاً اتفاقية دفاع مشترك.

ويتّهم الغرب كوريا الشمالية بإرسال قوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي ضدّ الجيش الأوكراني لكنّ موسكو وبيونغ يانغ لم تؤكّدا هذا الأمر.
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