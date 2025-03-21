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إقتصاد

"ثورة ضخمة".. ترامب يتعهد بجعل أميركا عاصمة العملات الرقمية

Lebanon 24
21-03-2025 | 02:44
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تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة "القوة العظمى بلا منازع في البيتكوين وعاصمة العملات الرقمية في العالم".
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وفي كلمة مسجلة تم بثها خلال قمة الأصول الرقمية لـ Blockworks في نيويورك قال ترامب إن إدارته تعمل على إنهاء الحرب التنظيمية التي شنها الرئيس السابق جو بايدن على العملات الرقمية والبيتكوين، مشيرا إلى أنه دعا الكونغرس لتمرير تشريعات تاريخية لوضع قواعد واضحة ومستقرة لسوق العملات الرقمية المستقرة والبنية السوقية للعملات المشفرة.

وأضاف ترامب: "مع وجود إطار قانوني مناسب، ستتحرر المؤسسات، كبيرة كانت أم صغيرة، للاستثمار والابتكار والمشاركة في واحدة من أعظم الثورات التكنولوجية في العصر الحديث. إنها ضخمة، وأعتقد أنها ستكون بحجم لا يمكن تصوره".

وأكد أن رواد العملات الرقمية لديهم القدرة على تحسين أنظمة الدفع المصرفي وتعزيز الخصوصية والأمان والازدهار المالي للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العملات المستقرة المدعومة بالدولار ستساعد في تعزيز الهيمنة العالمية للدولار الأميركي.

وشدد ترامب على أنه لدينا هدف واحد فقط، وهو إبقاء الولايات المتحدة في القمة دائما"، مضيفا: "أرى بوضوح أن الطاقة والشغف الموجودين في مجتمع العملات الرقمية يعكسان الروح التي بنيت بها بلادنا. من الرائع مشاهدة الابتكارات التي ستقود مستقبل التمويل، وهنا، في الولايات المتحدة، سنجعلها مركزا عالميا لهذه التكنولوجيا".

وخلال خطابه، أشار ترامب إلى أن إدارته عقدت أول قمة رقمية في البيت الأبيض منذ أسبوعين، والتي جمعت بين المسؤول عن الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض ديفيد ساكس، بالإضافة إلى كبار قادة القطاع لمناقشة مستقبل الصناعة.

كما أعلن عن توقيع أمر تنفيذي لإنشاء "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي" و"مخزون الأصول الرقمية الأميركي"، وذلك لحماية ممتلكات الحكومة الأمريكية من عمليات البيع العشوائي التي حدثت في عهد بايدن.

وقال ترامب: "بايدن باع الأصول الرقمية بثمن بخس، وحصل على جزء ضئيل فقط من قيمتها الحقيقية".

كما أكد ترامب أن إدارته أوقفت ما وصفه بـ "عملية Chokepoint 2.0"، التي زعم أنها كانت حربا حكومية غير قانونية ضد قطاع العملات الرقمية.

وقال: "هذه العملية لم تكن مجرد تنظيم، بل كانت شكلا من أشكال تسليح القوانين ضد الابتكار. لقد كانت فضيحة بكل معنى الكلمة. ولكن، اعتبارا من 20 يناير 2025، كل ذلك انتهى". (روسيا اليوم)
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