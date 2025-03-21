في عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف وسام القديس أندراوس

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مرسوما بمنح سيرغي لافروف وسام القديس الرسول أندراوس، وهو أرفع أوسمة الدولة في ، تقديرا لإسهاماته البارزة.وجاء في نص المرسوم: تقديرا لإسهاماته البارزة في الوطن، ومساهمته في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، والسنوات الطويلة من العمل المثمر في مؤسسات الدولة، تم منح وسام القديس الرسول أندراوس أول المدعوين الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف".وصدر المرسوم الرئاسي في عيد ميلاد لافروف الـ75 الذي يحتفل به اليوم 21 .