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عربي-دولي

في عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف وسام القديس أندراوس

Lebanon 24
21-03-2025 | 02:56
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مرسوما بمنح وزير الخارجية سيرغي لافروف وسام القديس الرسول أندراوس، وهو أرفع أوسمة الدولة في روسيا، تقديرا لإسهاماته البارزة.
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وجاء في نص المرسوم: تقديرا لإسهاماته البارزة في خدمة الوطن، ومساهمته الكبيرة في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، والسنوات الطويلة من العمل المثمر في مؤسسات الدولة، تم منح وسام القديس الرسول أندراوس أول المدعوين لوزير الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف".

وصدر المرسوم الرئاسي في عيد ميلاد لافروف الـ75 الذي يحتفل به اليوم 21 آذار.
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