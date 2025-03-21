13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في عيد ميلاده الـ75.. بوتين يمنح لافروف وسام القديس أندراوس
Lebanon 24
21-03-2025
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مرسوما بمنح
وزير الخارجية
سيرغي لافروف وسام القديس الرسول أندراوس، وهو أرفع أوسمة الدولة في
روسيا
، تقديرا لإسهاماته البارزة.
Advertisement
وجاء في نص المرسوم: تقديرا لإسهاماته البارزة في
خدمة
الوطن، ومساهمته
الكبيرة
في تطوير وتنفيذ السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية، والسنوات الطويلة من العمل المثمر في مؤسسات الدولة، تم منح وسام القديس الرسول أندراوس أول المدعوين
لوزير
الخارجية الروسي سيرغي فيكتوروفيتش لافروف".
وصدر المرسوم الرئاسي في عيد ميلاد لافروف الـ75 الذي يحتفل به اليوم 21
آذار
.
مواضيع ذات صلة
الراعي في عيد القديس يوسف: لنلتمس منه تواضع القلب والبساطة
Lebanon 24
الراعي في عيد القديس يوسف: لنلتمس منه تواضع القلب والبساطة
21/03/2025 11:35:46
21/03/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية أحيت عيد القديس مارون في عنايا
Lebanon 24
الرابطة المارونية أحيت عيد القديس مارون في عنايا
21/03/2025 11:35:46
21/03/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري استقبل المعلوف وسلطان وعائلة الشهيد وسام عيد
Lebanon 24
الحريري استقبل المعلوف وسلطان وعائلة الشهيد وسام عيد
21/03/2025 11:35:46
21/03/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين: زيلينسكي "أصبح شخصية سامة" في أوكرانيا
Lebanon 24
بوتين: زيلينسكي "أصبح شخصية سامة" في أوكرانيا
21/03/2025 11:35:46
21/03/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقال أكثر من 50 شخصا بسبب منشورات استفزازية في تركيا
Lebanon 24
اعتقال أكثر من 50 شخصا بسبب منشورات استفزازية في تركيا
05:24 | 2025-03-21
21/03/2025 05:24:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 43 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
الدفاع الروسية: تدمير 43 مسيرة أوكرانية
05:16 | 2025-03-21
21/03/2025 05:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس جمهورية صرب البوسنة: إما اتفاق جديد أو تقسيم البلاد
Lebanon 24
رئيس جمهورية صرب البوسنة: إما اتفاق جديد أو تقسيم البلاد
05:02 | 2025-03-21
21/03/2025 05:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مفجعة لعائلة فلسطينية.. غارة قتلت 27 شخصا من أصل 28
Lebanon 24
قصة مفجعة لعائلة فلسطينية.. غارة قتلت 27 شخصا من أصل 28
04:57 | 2025-03-21
21/03/2025 04:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طعون أمام القضاء بعد إقالة رئيس الشاباك
Lebanon 24
طعون أمام القضاء بعد إقالة رئيس الشاباك
04:42 | 2025-03-21
21/03/2025 04:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
Lebanon 24
خبر سارّ من الضمان إلى المواطنين
06:06 | 2025-03-20
20/03/2025 06:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
Lebanon 24
تزوّجت بعمر الـ19... ممثلة تتحدّث عن طلاقها وتكشف عمر إبنتها الوحيدة
07:43 | 2025-03-20
20/03/2025 07:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
11:01 | 2025-03-20
20/03/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:24 | 2025-03-21
اعتقال أكثر من 50 شخصا بسبب منشورات استفزازية في تركيا
05:16 | 2025-03-21
الدفاع الروسية: تدمير 43 مسيرة أوكرانية
05:02 | 2025-03-21
رئيس جمهورية صرب البوسنة: إما اتفاق جديد أو تقسيم البلاد
04:57 | 2025-03-21
قصة مفجعة لعائلة فلسطينية.. غارة قتلت 27 شخصا من أصل 28
04:42 | 2025-03-21
طعون أمام القضاء بعد إقالة رئيس الشاباك
04:31 | 2025-03-21
روسيا تسمي الضباط الأوكرانيين المتورطين في تنظيم الهجوم على مقاطعة كورسك
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24