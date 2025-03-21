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عربي-دولي

ترامب يتوعد مخربي "تسلا"

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:46
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توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، المتورطين بأعمال تخريب ضد شركة "تسلا" التي يملكها مستشاره المقرب الملياردير إيلون ماسك، بالسجن والملاحقة.
 
وقال ترامب: "الاشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يقومون بتخريب ممتلكات شركة "تسلا"سيواجهون عقوبة تصل لعشرين سنة سجنا".
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وأضاف: "العقوبة ستشمل ممولي الأعمال التخريبية أيضا.. نحن نبحث عنهم".

وكان ترامب أكد دعمه لمقاضاة مرتكبي الهجمات على سيارات "تسلا"، ووصف هذه الاعتداءات بأنها "إرهاب محلي".

وقال ترامب في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" بوقت سابق، "إذا وعندما يتم القبض على الأشخاص الذين أشعلوا النار على مركبات تسلا، فسوف تكتشفون أنهم يتقاضون أموالا من قبل أشخاص، ذوي نفوذ سياسي كبير على اليسار".

وكانت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي أعلنت يوم الخميس، عن توجيه اتهامات إلى ثلاثة أفراد مسؤولين عن القاء قنابل حارقة على سيارات تسلا الكهربائية ومحطات الشحن انتقاما من إدارة ماسك.

وقالت بوندي، إن "سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات تسلا لا تقل عن الإرهاب المحلي"، مبينة أن "وزارة العدل اتهمت بالفعل العديد من الجناة مع وضع ذلك في الاعتبار".

وأشارت إلى أن التحقيقات ستنظر أيضا في "هؤلاء الذين يعملون خلف الكواليس لتنسيق وتمويل تلك الجرائم".

وتعرضت العديد من ممتلكات شركة "تسلا" ومعارضها في عموم الولايات المتحدة وكندا لعمليات حرق وإطلاق نار عمدي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط أعمال تخريب واحتجاجات مستمرة، منذ أن أصبح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك شخصية رئيسية في إدارة ترامب.

من جهته، اعتبر ماسك أن أعمال التخريب التي طالت بعض مراكز الشركة مؤخرا ارتكبها أشخاص يعانون من "اضطرابات نفسية وعقلية". (روسيا اليوم)
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