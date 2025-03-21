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عربي-دولي

خامنئي: على الأميركيين أن يعرفوا أن التهديدات لن تجدي نفعا

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:52
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أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الجمعة أن التهديدات الأميركية لبلاده "لن تجدي نفعا" بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحرّك عسكري محتمل ضد إيران.
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وقال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب متلفز بث على الهواء مباشرة إن "الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده، وعلى أميركا أن تعلم أنه إذا تلاعبت بإيران فسوف تتلقى صفعة قوية".

وشدد خامنئي على أنه ليس لإيران وكلاء، وعلى أنها لن تبدأ بالحرب.

وقال: "ليس لنا وكلاء في المنطقة وهذه القوى تعمل بشكل مستقل، ونحن لن نبدأ بحرب ولكن من سيبدأها معنا سيتلقى صفعات كبيرة من شعبنا".

وختم مشددا على أنه "على الأميركيين أن يعلموا أن التهديدات لن توصلهم إلى أي مكان عند مواجهة الشعب الإيراني".


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