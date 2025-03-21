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عربي-دولي

روسيا تسمي الضباط الأوكرانيين المتورطين في تنظيم الهجوم على مقاطعة كورسك

Lebanon 24
21-03-2025 | 04:31
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تمكنت لجنة التحقيق الروسية، من تحديد هويات منظمي الهجمات بطائرات بدون طيار على مقاطعة كورسك ومناطق أخرى في روسيا، ومن ضمنهم رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.
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أفاد بذلك لمراسل تاس، مصدر بالمكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية عقب اجتماع ميداني عقده في كورسك رئيس هذه اللجنة ألكسندر باستريكين، وقال المصدر: "وفقا لمعطيات التحقيق، يشرف على تنظيم الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار على مقاطعة كورسك ومناطق أخرى في روسيا، العديد من الأشخاص ومن بينهم رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، وقائد القوات الجوية الأوكرانية نيكولاي أوليششوك، وقائد القوات البحرية الأوكرانية أليكسي نيزبابا. وتم توجيه تهم غيابية ضدهم ووضعهم على قائمة المطلوبين.

وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من التحقيق وتوجيه اتهامات غيابية ضد قائد اللواء الصاروخي التاسع عشر بالقوات الأوكرانية روستيسلاف كاربوش، باستهداف منشآت البنية التحتية المدنية باستخدام أنظمة الصواريخ الغربية.

وبحسب المصدر، قام المحققون الروس بتوجيه اتهامات غيابية إلى ثمانية ضباط أوكرانيين كبار شاركوا في الهجوم على مقاطعة كورسك.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين خلال الاجتماع، أن القصف الأوكراني على مقاطعة كورسك تسبب بمقتل 167 مدنيا وإصابة 500 آخرين منذ عام 2022. وتدمرت وتضررت عدة آلاف من مرافق البنية التحتية المدنية. تم فتح 736 قضية بشأن وقائع هذه الجرائم وغيرها.

وأكد المصدر أن لجنة التحقيق الروسية سجلت محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي نووي بمهاجمة محطة للطاقة النووية في مقاطعة كورسك.

وقال المصدر: "تم تسجيل محاولة نظام كييف لارتكاب جريمة إرهاب نووي من خلال مهاجمة حرم محطة كورسك للطاقة النووية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة تخزين الوقود النووي المستهلك".

ووفقا له، يقوم المحققون في الوقت الحالي بتحديد هوية المتورطين في هذه الجريمة.
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