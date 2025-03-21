Advertisement

عربي-دولي

طعون أمام القضاء بعد إقالة رئيس الشاباك

Lebanon 24
21-03-2025 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1336418-638781507775746800.jpg
Doc-P-1336418-638781507775746800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، الجمعة، تقديم طعون في القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
Advertisement

وأعلن حزب "يش عتيد" (يمين وسط) برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة، وأعرب عن إدانته "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح، بناء على اعتبارات خارجية".

وشمل طلب لابيد أحزابا أخرى معارضة، هي "الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، والحزب الديمقراطي.

ويشير الاستئناف إلى أن إقالة بار لم تتم إلا بعد أن أشار تحقيق أجراه الشاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس في 2023 "بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية".

كما نددت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" في بيان، بـ"قرار غير قانوني يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي".

وقدمت الحركة التماسا قضائيا ضد إقالة بار.
مواضيع ذات صلة
"حماس" عن إقالة رئيس الشاباك: تعكس ازمة داخلية
lebanon 24
21/03/2025 13:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تقرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار
lebanon 24
21/03/2025 13:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: تأجيل اجتماع الكابينت بشأن الرهائن إلى السبت لإفساح المجال لاجتماع الخميس حول إقالة رئيس الشاباك
lebanon 24
21/03/2025 13:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة ستبحث اليوم إقالة رئيس الشاباك
lebanon 24
21/03/2025 13:30:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:48 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:20 | 2025-03-21
07:00 | 2025-03-21
06:59 | 2025-03-21
06:50 | 2025-03-21
06:40 | 2025-03-21
06:35 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24