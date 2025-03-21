رئيس جمهورية صرب البوسنة: إما اتفاق جديد أو تقسيم البلاد

قال رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك إنه من الضروري التوصل إلى جديد بشأن هيكل البوسنة والهرسك أو تقسيمها سلميا.

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وكتب دوديك على منصة "X": "البوسنة والهرسك بلد غير مرغوب فيه و"مستحيل"، والحل الوحيد بالنسبة لنا هو إما جديد أو الانفصال. لقد أنهى مهندسو دايتون عملهم في اليوم الذي رسموا فيه الحدود بين الكيانين".



ووفقا لرئيس صرب البوسنة، فإنه لا ينبغي في تنفيذ أي قرار تتخذه السلطات المركزية في البوسنة والهرسك دون موافقة مجلس الشعب (البرلمان) في الكيان. وأكد أيضا أن صرب البوسنة ستستعيد صلاحياتها تدريجيا.



وتابع: "إن صرب البوسنة لم تحظ قط بدعم في العالم أكبر مما هي عليه الآن. علاقات ممتازة مع وآفاق جيدة لتطوير مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما مركزان للسياسة العالمية".