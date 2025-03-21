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عربي-دولي

رئيس جمهورية صرب البوسنة: إما اتفاق جديد أو تقسيم البلاد

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:02
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قال رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق جديد بشأن هيكل البوسنة والهرسك أو تقسيمها سلميا.
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وكتب دوديك على منصة "X": "البوسنة والهرسك بلد غير مرغوب فيه و"مستحيل"، والحل الوحيد بالنسبة لنا هو إما اتفاق جديد أو الانفصال. لقد أنهى مهندسو اتفاق دايتون عملهم في اليوم الذي رسموا فيه الحدود بين الكيانين".

ووفقا لرئيس جمهورية صرب البوسنة، فإنه لا ينبغي في المستقبل تنفيذ أي قرار تتخذه السلطات المركزية في البوسنة والهرسك دون موافقة مجلس الشعب (البرلمان) في الكيان. وأكد أيضا أن جمهورية صرب البوسنة ستستعيد صلاحياتها تدريجيا.

وتابع: "إن جمهورية صرب البوسنة لم تحظ قط بدعم في العالم أكبر مما هي عليه الآن. لدينا علاقات ممتازة مع روسيا وآفاق جيدة لتطوير العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما مركزان للسياسة العالمية".
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