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الدفاع الروسية: تدمير 43 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
21-03-2025 | 05:16
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 43 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات.
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وقالت الوزارة في بيان، "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 43 طائرة أوكرانية مسيرة، حيث تم تدمير 34 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وأربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
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