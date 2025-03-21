الدفاع الروسية: تدمير 43 مسيرة أوكرانية

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أعلنت الروسية أن وسائط الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 43 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات.وقالت في بيان، "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الجوي المناوبة واعترضت 43 طائرة أوكرانية مسيرة، حيث تم تدمير 34 طائرة مسيرة فوق أراضي فولغوغراد، وأربع طائرات مسيرة فوق أراضي روستوف، وأربع فوق أراضي كورسك، وطائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي بيلغورود، وفقاً لوكالة الروسية للأنباء.