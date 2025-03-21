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عربي-دولي
اعتقال أكثر من 50 شخصا بسبب منشورات استفزازية في تركيا
Lebanon 24
21-03-2025
|
05:24
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أعلن وزير
الداخلية
التركي
علي يرلي كايا اعتقال أكثر من 50 شخصا يشتبه في قيامهم بكتابة منشورات استفزازية على شبكات التواصل الاجتماعي وسط اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
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وقال يرلي كايا في منشور عبر منصة "إكس" إنه في إطار جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، تم رصد 326 حسابا مشبوها على وسائل التواصل الاجتماعي، منها 72 حسابا في الخارج، بتهم تتعلق بالتحريض على الكراهية والعداء بين فئات الشعب، والتحريض على ارتكاب الجرائم.
وأسفرت العمليات التي نفذتها رئاسة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الأمن عن إلقاء القبض على 54 مشتبها به، فيما تستمر الجهود للقبض على باقي المتورطين.
وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 53 شخصا شاركوا في التظاهرات التي جرت الليلة الماضية، بتهم تتعلق بمخالفة
القانون
رقم 2911 الخاص بالتجمعات والمظاهرات، الإضرار بالممتلكات العامة، مقاومة السلطات وتعطيل أداء الواجب الوظيفي.
وكشف أنه خلال هذه الأحداث، أصيب 16 شرطيا، مؤكدا أن "أفراد الشرطة يبذلون جهودا متواصلة، ليلا ونهارا، لضمان أمن وسلامة المواطنين. وستواصل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عملها بحزم، في إطار الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، لمواجهة الجرائم والمخالفات بكل قوة وحزم".
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