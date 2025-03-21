"حتى إطلاق الرهائن".. كاتس: إسرائيل ستسيطر على أجزاء من غزة

Advertisement

قال وزير يسرائيل كاتس، الجمعة، إن الجيش "سيسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة"، حتى تفرج حركة حماس عن الرهائن المحتجزين لديها.وقال كاتس في تصريحات نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست": "أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية والجنود".وتابع: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح الرهائن، زادت التي ستخسرها، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".واختتم حديثه قائلا: "إذا لم يفرج عن الرهائن، ستواصل إسرائيل الاستيلاء على المزيد والمزيد من في القطاع للسيطرة الدائمة".وكان كاتس وافق، الخميس، على استمرار العمليات البرية في قطاع غزة، مؤكدا على "أهمية استمرار الضغط العسكري حتى إطلاق سراح الرهائن".وأعلن الجيش مساء الخميس أن لديه 4 قوات منفصلة تعمل في وقت واحد، في كل منطقة من مناطق غزة الرئيسية.وجاءت الخطوة الأولى من الهجوم البري، الأربعاء، عندما دخلت الدبابات وقوات المشاة وسط غزة عند ممر نتساريم، مما أدى إلى قطع شمال وجنوب غزة عن بعضهما .