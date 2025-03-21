بعد أنباء عن هجوم على محطة لضخ الغاز في كورسك.. أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت

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وأفادت "بلومبرغ نيوز" أن الأسعار القياسية للعقود الأجلة للغاز ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة في التعاملات اليوم. ارتفعت أسعار الغاز في بعد تواتر مقاطع فيديو غير مؤكدة على بشأن تعرّض محطة لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية لهجوم.وأفادت "بلومبرغ نيوز" أن الأسعار القياسية للعقود الأجلة للغاز ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة في التعاملات اليوم.

ويذكر أن تلك المحطة تقع على خط أنابيب كان ينقل الغاز الروسي إلى حتى العام الجاري. (سكاي نيوز)