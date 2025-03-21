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إقتصاد

بعد أنباء عن هجوم على محطة لضخ الغاز في كورسك.. أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:18
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد تواتر مقاطع فيديو غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرّض محطة لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية لهجوم.
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وأفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" أن الأسعار القياسية للعقود الأجلة للغاز ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة في بداية التعاملات اليوم.
ويذكر أن تلك المحطة تقع على خط أنابيب كان ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بداية العام الجاري. (سكاي نيوز)
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