كيف نشأت فكرة عيد الأم؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ العالم يحتفل اليوم، بعيد الأم في مناسبة سنوية لتكريم الأمهات ودورهن في المجتمع.يُقال إنّ الاحتفال بعيد الأم يرجع في الأصل إلى العصور القديمة، حيث احترم المصريون القدماء المرأة والأم تحديدا، كما تظهر النقوش الفرعونية احتفالات مخصصة للأمهات، وعلى رأسهن الإلهة إيزيس، التي كانت رمزا للأمومة والرعاية.واستمرّ هذا التقليد في الثقافات اليونانية والرومانية، حيث كانت هناك احتفالات مماثلة تقام في شهر آذار، احتفاء ببداية الربيع، باعتباره رمزا للحياة والتجدد.أما في العصر الحديث، فقد كان للناشطة الأميركية آنا جارفيس دور في ترسيخ الاحتفال بعيد الأم، إذ أقامت أول احتفال رسمي به عام 1908 في ذكرى والدتها، وواصلت حملتها حتى أقر رسميا كعيد وطني في عام 1914، ليتمّ الاحتفال به في الأحد الثاني من أيار كل عام. ومع ذلك، أصيبت جارفيس بالإحباط لاحقا بسبب استغلال التجار لهذا اليوم وتحويله إلى مناسبة تجارية.وفي العالم ، يٌقال إن الفضل في إحياء فكرة عيد الأم يعود إلى الصحفي المصري مصطفى أمين، الذي طرح الفكرة عام 1943 ثم أعاد تأكيدها لاحقا. وجاء ذلك بعدما زارت إحدى الأمهات مكتبه، وحكت له عن معاناتها بعد أن كرّست حياتها لتربية أبنائها، هجروها بعد أن كبروا. وتأثر أمين بالقصة، ونشر مقالا يقترح تخصيص يوم للاحتفال بالأم. وبعد مناقشات جماهيرية، تم اختيار 21 آذار ليكون عيدا للأم.تختلف تواريخ الاحتفال بعيد الأم من بلد لآخر وفقا للعادات والتقاليد المحلية، ومن أبرز هذه التواريخ:- 21 آذار: معظم الدول العربية، تزامنا مع بداية الربيع.- الأحد الثاني من أيار: وألمانيا وكندا، والعديد من الدول الأوروبية.- الأحد الرابع من شهر آذار: المملكة المتحدة وإيرلندا.- 3 تشرين الأوّل: الأرجنتين.ويتميّز عيد الأم في العالم والغربي بتقديم الهدايا والبطاقات والورود للأمهات، إضافة إلى تنظيم حفلات خاصة لتكريم الأمهات المثاليات. كما يتم استغلال المناسبة لإطلاق حملات خيرية لدعم الأمهات المحتاجات. (روسيا اليوم)