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كيف نشأت فكرة عيد الأم؟

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ العالم العربي يحتفل اليوم، بعيد الأم في مناسبة سنوية لتكريم الأمهات ودورهن في المجتمع.
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كيف نشأت فكرة عيد الأم؟

يُقال إنّ الاحتفال بعيد الأم يرجع في الأصل إلى العصور القديمة، حيث احترم المصريون القدماء المرأة والأم تحديدا، كما تظهر النقوش الفرعونية احتفالات مخصصة للأمهات، وعلى رأسهن الإلهة إيزيس، التي كانت رمزا للأمومة والرعاية.

واستمرّ هذا التقليد في الثقافات اليونانية والرومانية، حيث كانت هناك احتفالات مماثلة تقام في شهر آذار، احتفاء ببداية الربيع، باعتباره رمزا للحياة والتجدد.

أما في العصر الحديث، فقد كان للناشطة الأميركية آنا جارفيس دور رئيسي في ترسيخ الاحتفال بعيد الأم، إذ أقامت أول احتفال رسمي به عام 1908 في ذكرى والدتها، وواصلت حملتها حتى أقر رسميا كعيد وطني في الولايات المتحدة عام 1914، ليتمّ الاحتفال به في الأحد الثاني من أيار كل عام. ومع ذلك، أصيبت جارفيس بالإحباط لاحقا بسبب استغلال التجار لهذا اليوم وتحويله إلى مناسبة تجارية.

وفي العالم العربي، يٌقال إن الفضل في إحياء فكرة عيد الأم يعود إلى الصحفي المصري مصطفى أمين، الذي طرح الفكرة عام 1943 ثم أعاد تأكيدها لاحقا. وجاء ذلك بعدما زارت إحدى الأمهات مكتبه، وحكت له عن معاناتها بعد أن كرّست حياتها لتربية أبنائها، الذين هجروها بعد أن كبروا. وتأثر أمين بالقصة، ونشر مقالا يقترح تخصيص يوم للاحتفال بالأم. وبعد مناقشات جماهيرية، تم اختيار 21 آذار ليكون عيدا للأم.

تفاوت تواريخ الاحتفال عالميا

تختلف تواريخ الاحتفال بعيد الأم من بلد لآخر وفقا للعادات والتقاليد المحلية، ومن أبرز هذه التواريخ:

- 21 آذار: معظم الدول العربية، تزامنا مع بداية الربيع.

- الأحد الثاني من أيار: الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، والعديد من الدول الأوروبية.

- الأحد الرابع من شهر آذار: المملكة المتحدة وإيرلندا.

- 3 تشرين الأوّل: الأرجنتين.

ويتميّز عيد الأم في العالم العربي والغربي بتقديم الهدايا والبطاقات والورود للأمهات، إضافة إلى تنظيم حفلات خاصة لتكريم الأمهات المثاليات. كما يتم استغلال المناسبة لإطلاق حملات خيرية لدعم الأمهات المحتاجات. (روسيا اليوم)
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