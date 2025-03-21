بالتزامن مع وصول مسؤول روسي.. كوريا الشمالية تختبر أسلحة جديدة

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أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها اختبرت نظام أسلحة جديداً من شأنه أن يعزز جهوزيتها القتالية، بينما وصل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ لعقد محادثات مع كيم يونغ أون.تقاربت الحليفتان التقليديتان وكوريا الشمالية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما اتهمت سيول كيم بإرسال آلاف الجنود وشحنات الأسلحة لمساعدة الروس على قتال الأوكرانيين.ولم تؤكد أي من موسكو ولا بيونغ يانغ رسمياً نشر القوات، لكن وقّعا العام الماضي اتفاقاً عسكرياً يتضمن بنداً بشأن المتبادل، عندما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة نادرة من نوعها لكوريا الشمالية المسلحة نووياً.وأعلنت "تاس" الإخبارية الروسية، الجمعة، وصول شويغو إلى كوريا الشمالية، في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة الاتصالات العالية المستوى أخيراً بين كوريا الشمالية وروسيا.سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو عند وصوله إلى كوريا الشمالية اليوم الجمعةسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو عند وصوله إلى كوريا الشمالية اليوم الجمعةمن المقرر أن يلتقي شيوغو مع زعيم كوريا الشمالية كيم ومسؤولين آخرين، بحسب ما ذكرت كل من "تاس" و"ريا نوفوستي".وأشرف كيم على اختبار لآخر نظام صاروخي مضاد للطائرات، بحسب ما أفادت الأنباء الكورية المركزية الجمعة، من دون تحديد الموعد الذي جرى فيه الاختبار.ونقلت عن كيم قوله إن الاختبار أظهر أن الجيش الكوري "سيجهَّز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء".وجاء الإعلان بعد يوم على اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية مشتركة مع الولايات المتحدة أطلق عليها "درع الحرية" ونددت بها بيونغ يانغ في بيان منفصل الجمعة واصفةً إياها بـ"التمرين لحرب عدوانية".وعادة ما تثير أي مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة والشطر الجنوبي حفيظة كوريا الشمالية التي هاجمت جارتها عام 1950 لتشعل الحرب الكورية.وذكرت سيول الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية أطلقت "عدة صواريخ باليستية غير محددة" بعدما بدأت المناورات المشتركة التي شارك فيها جنود أميركيون متمركزون في كوريا الجنوبية.ونفّذت بيونغ يانغ أيضاً اختباراً لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية في البحر الأصفر أواخر شهر فبراير (شباط)، قالت إنها استعرضت خلاله "قدراتها على تنفيذ هجمات مضادة".وركّز تدريب "درع الحرية" الأخير المشترك على مواجهة أسلحة الدمار الشامل، مستهدفاً على وجه الخصوص التهديدات النووية والكيمياوية والبيولوجية والمشعّة.وبلغت العلاقات بين بيونغ يانغ وسيول أدنى مستوياتها منذ سنوات مع إطلاق الشطر وابلاً من الصواريخ الباليستية العام الماضي في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.من التجارب الصاروخية التي أعلنت عنها كوريا الشمالية اليوم الجمعةمن التجارب الصاروخية التي أعلنت عنها كوريا الشمالية اليوم الجمعة