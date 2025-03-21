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عربي-دولي

"حماس": لا نزال نُناقش مُقترح ويتكوف

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:40
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أعلنت حركة "حماس" اليوم الجمعة، أنها لا تزال تناقش مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وأفكارا أخرى متنوعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
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وقالت الحركة في بيان: "تؤكد الحركة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب". (العربية)
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