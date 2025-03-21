غزة تُرهق الجيش الإسرائيلي.. تقريرٌ أميركي يعترف

قال تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية إنه مع انهيار وقف إطلاق النار في غزة، تتعالى الأصوات المحذرة من إرهاق الجيش ، مشيراً إلى أنَّ جنود الاحتياط يحذرون من استنزاف متزايد مع اقتراب البلاد من صراع شامل متجدد في غزة.

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وفي السابع من تشرين الأول 2023، تم تعبئة نحو 300 ألف جندي احتياطي إسرائيلي في وقت مبكر من الحرب، وخدموا لمدة 200 يوم في ثلاث جولات قتالية في غزة - مع توقع المزيد في وقت لاحق من هذا العام - في ما أصبح حملة برية متعددة الجبهات عبر جنوب وسوريا والضفة الغربية.



ينقل التقرير عن زوجة مجند إسرائيلي اسمه إيتاي مارينبرج، التي ساعدت في تأسيس منتدى زوجات جنود الاحتياط غير الربحي لتقديم الدعم لعشرات الآلاف من الأسر مثل أسرتها.



وتقول تشين أربيل مارينبرج: "لقد قيل لنا أن نستعد لخمس سنوات من القتال العنيف".



وبحسب التقرير، فمع استئناف لهجومها على حماس هذا الأسبوع، يواجه إيتاي وآلاف الجنود الاحتياطيين الآخرين في القوات ـ بعضهم ظل في الخدمة لفترة مضاعفة عن الفترة التي خدموا فيها في الجيش - احتمال العودة الفورية إلى الحرب.



وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ورئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، بمتابعة حملتهما الجوية في غزة بهجوم بري جديد عنيف إذا رفضت حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين.

ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى القوات المسلحة تحمّل المزيد.



وعلى مدى تاريخها الطويل، اختارت خوض حروب قصيرة وحاسمة، حيث كانت معظم الحملات تُقاس بالأيام والأسابيع، لتقليل العبء على جنود الاحتياط الذين تستدعيهم لتعزيز الجيش النظامي.





نهاية غير واضحة المعالم

وفق التقرير، فمع عدم وجود نهاية في الأفق، بدأ محللو الدفاع والاحتياط يحذرون من الاستنزاف المتزايد في القوة المقاتلة، مع توقف الوظائف والأسر والحياة.



ويشير المحللون أيضاً إلى علامات خيبة الأمل في أهداف نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، الذين استبعدوا إنهاء القتال على الرغم من الضغوط الشعبية للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.



وقال آموس هاريل، محلل الشؤون الدفاعية في صحيفة هآرتس ومؤلف كتاب عن العلاقات المدنية العسكرية: "للمرة الأولى [منذ بداية الحرب] قد تكون هناك فرصة لعدم ذهاب بعض جنود الاحتياط إلى الخدمة".





ويضيف: "يمكن أن تصبح هذه مشكلة أكبر إذا لم يكن هناك إجماع حول الحرب".



وكان زامير، قائد الدبابات السابق ذو الوجه الفولاذي الذي تولى قيادة الجيش هذا الشهر، قد حذر، عندما كان نائبا لرئيس أركان الجيش في عام 2021، من تحرك نحو قوة قتالية "أصغر وأذكى" تعتمد على التكنولوجيا والقوة الجوية والقوات الخاصة.



وجادل بأن البلاد ستحتاج بدلًا من ذلك إلى "كتلة حرجة" من القوات لخوض ما قد يكون في المستقبل "حملة عسكرية ثقيلة وطويلة ومتعددة الجبهات".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال: "سيكون عام 2025 عام الحرب".



وفي ، يُلزم معظم الرجال والنساء اليهود بالتطوع في الجيش لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام عند بلوغهم سن الثامنة عشرة.





وبعد ذلك، يستمر الكثيرون في الخدمة في قوات الاحتياط، مع وجود ما يقدر بنحو 450 ألف جندي على أهبة الاستعداد لتكملة الجيش النظامي الذي يبلغ تعداده نحو 170 ألف جندي.



لكن قبل الحرب الحالية، قال تشين إن "اتفاق جنود الاحتياط مع الجيش كان [الخدمة] 30 يوماً في السنة".



وبحسب أرقام الجيش ، قُتل أكثر من 800 جندي وجُرح نحو 6 آلاف آخرين منذ بداية الحرب، ويرى بعض المحللين أن الرقم الأخير أعلى عند الأخذ في الاعتبار الصحة العقلية واضطراب ما بعد الصدمة.



خسائر فادحة

لقد خلّف الصراع خسائر فادحة في صفوف جيران ، إذ قُتل أكثر من 48 ألف شخص في غزة، و4 آلاف في ، ونحو ألف في الضفة الغربية، وفقًا للسلطات الصحية المحلية، وتشمل هذه الأعداد المدنيين والمقاتلين.



ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن هناك حاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي ــ وخاصة ألوية جديدة من المدرعات والمشاة ــ من أجل الدفاع بشكل أفضل عن حدود والاحتفاظ "إلى أجل غير مسمى" بالمناطق العازلة داخل الأراضي المجاورة.



لكن المحللين يحذّرون من أن مثل هذه التغييرات في الهيكل التنظيمي للجيش ستستغرق وقتًا لتتطور، وستواجه خطط توسيع الجيش تحدياً أكبر ويتمثل بمسألة تجنيد الشباب اليهود المتشددين (الحريديم) أم لا.



وكان اليهود المتشددون، الذين يشكلون نحو 14% من السكان، معفيين من الخدمة منذ تأسيس ، وهي السياسة التي واجهت مقاومة متزايدة حتى قبل السابع من تشرين الأول.



أوضح نتنياهو، الذي يعتمد ائتلافه على حلفاء من الحريديم، أن حكومته لا تنوي تجنيد الحريديم قسراً.



ولم يلتحق بالجيش سوى بضع مئات من الحريديم خلال العام الماضي، من أصل أكثر من 10,000 أمر تجنيد أصدره الجيش ، وفقاً للأرقام الرسمية.



وبحسب استطلاع رأي أجراه منتدى زوجات جنود الاحتياط في تشرين الثاني الماضي، قال نحو 80% من المستجيبين إن دوافعهم للخدمة تراجعت منذ بداية الحرب بسبب عدم تجنيد المتشددين دينياً والصعوبات الشخصية.



وقال بنيامين، وهو أب متزوج لطفلين خدم لمدة شهر في بداية الحرب، إنه على الرغم من رغبته في العودة إلى الخدمة، إلا أنه لا يستطيع ذلك.



قال: "سيؤدي ذلك إلى انهيار الأسرة. زوجتي لن تتمكن من البقاء بمفردها مع الأطفال، وستُغلق الشركة التي أديرها".



وذكر الجيش ، الذي لا يصدر أرقاماً عن أعداد المجندين، في بيان إنه "لم يطرأ أي تغيير جذري على معدلات التجنيد، وأن الوحدات تنفذ مهامها".



وقال عدد من جنود الاحتياط الذين تحدثوا إلى صحيفة "فايننشال تايمز" إنه في حين أنه من النادر أن يترك جندي احتياطي وحدته بالكامل، فإنه أصبح الآن أكثر عرضة لتفويت دعوة للتدريب أو الخدمة العملياتية لأسباب شخصية.



وقال أحد ضباط الاحتياط المتمركزين منذ أشهر بالقرب من حدود غزة إن معدل الإبلاغ لبعض وحدات الاحتياط أصبح "أقل من النصف".



وأكد هذا الرقم التقريبي محلل الدفاع هاريل، الذي أضاف أن النقاش الأوسع حول اتجاه الحرب من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الغضب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يريدون من نتانياهو إبرام صفقة مع حماس لإعادة الرهائن المتبقين، حتى لو أدى ذلك إلى إنهاء الحرب. ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء، تحت ضغط حلفائه السياسيين اليمينيين المتطرفين، بعدم وقف القتال حتى القضاء على حماس.



وقد أدت محاولة نتانياهو الأسبوع الماضي إقالة رئيس وكالة التجسس الداخلية إلى تعميق الاضطرابات الداخلية، مما أدى إلى إحياء المخاوف من أزمة دستورية أدت، قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إلى قيام آلاف جنود الاحتياط بتعليق خدمتهم احتجاجاً.



وقال هاريل إن جنود الاحتياط قد يفعلون ذلك مرة أخرى إذا شعروا "أنهم يهدفون إلى التضحية بأنفسهم لتحقيق الأهداف الحقيقية لليمين المتطرف المتمثلة في إعادة بناء المستوطنات في غزة وطرد جميع الفلسطينيين، وليس فقط تدمير حماس واستعادة الرهائن".

في الأيام الأخيرة، أعلن ملاح وضابط استخبارات في سلاح الجو تعليق خدمتهما الاحتياطية، مؤكدًا في تصريح لـ "س" أنه لن يشارك في حرب لا تخدم "مصلحة شعب إسرائيل"، وقد سُرّح كلاهما.



ومع ذلك، ومهما كانت مشاعرهم تجاه رئيس الوزراء، فإن معظم جنود الاحتياط يقولون إنهم سيواصلون تقديم التقارير لما يعتبرونه معركة وجودية.



وكان ديفيد قد تم تسريحه من الخدمة الاحتياطية منذ فترة طويلة عندما اندلعت الحرب، لكنه تطوع للخدمة لمدة ستة أشهر في غزة وجولة أخرى في الضفة الغربية.



وقال إنه على الرغم من أن ربع وحدته قد حدت من توافرها، إلا أنه كان مصمماً على أن "الناس سوف يأتون بمجرد أن نتلقى المكالمة مرة أخرى".



وأضاف: "منازلنا هناك، ولن أترك رجالي، قد تخدم الحرب الأبدية نتنياهو، بالتأكيد، ولكن لا يزال هناك أمور علينا إنجازها".