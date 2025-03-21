الدعم السريع: معركة القصر الجمهوري "لم تنته بعد"

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أعلنت قوات الدعم السريع، الجمعة، أنها موجودة في محيط القصر بالخرطوم، بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة عليه في وقت سابق من اليوم ذاته.وأوضحت قوات الدعم السريع في بيان أن "المعركة لم تنته بعد".وكان الجيش السوداني أعلن، الجمعة، أنه سيطر على القصر في الخرطوم، بعدما دخلته قواته من الناحية الشرقية.وأصدر الجيش وصف عملية استعادة القصر بـ"الملحمة".وقال إن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق ومباني القصر (رمز سيادة وكرامة الامة السودانية) والوزارات".وأضاف أن القوات "دمرت أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على القصر عام 2023، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب مع الجيش السوداني.وتستمر الحرب في السودان منذ قرابة العامين مخلفة عشرات آلاف القتلى، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما يواجه أكثر من 100 ألف شخص خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.ويتقاسم طرفا النزاع السيطرة على مناطق مختلفة من البلاد، إذ يمسك الجيش بالشمال والشرق، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء من الجنوب. (سكاي نيوز)