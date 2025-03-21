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عربي-دولي

الأمم المتحدة: وفيات المهاجرين تُسجّل عدداً قياسياً

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:20
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن عدداً قياسياً بلغ 8938 شخصاً على الأقل، قضوا على طرق الهجرة حول العالم في 2024، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير، لأن العديد من الوفيات لم يتم توثيقها.
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وقال نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز في بيان: "إن العدد المتزايد لوفيات المهاجرين حول العالم، هو مأساة غير مقبولة ويمكن تجنبها". (الامارات 24)
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