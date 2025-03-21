الأمم المتحدة: وفيات المهاجرين تُسجّل عدداً قياسياً

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أعلنت اليوم الجمعة، أن عدداً قياسياً بلغ 8938 شخصاً على الأقل، قضوا على طرق الهجرة حول العالم في 2024، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون بكثير، لأن من الوفيات لم يتم توثيقها.وقال للعمليات في للهجرة أوغوتشي دانيلز في بيان: "إن العدد المتزايد لوفيات المهاجرين حول العالم، هو مأساة غير مقبولة ويمكن تجنبها". (الامارات 24)