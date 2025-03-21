80 ألف فلسطيني يصلون بالأقصى الجمعة الثالثة من رمضان

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أقام نحو 80 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة رغم القيود .وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للأناضول، إن "80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الأقصى".وبدأ توافد المصلين إلى الأقصى منذ أمس الخميس، رغم غزارة الأمطار والقيود ، واعتكف مئات المصلين بالمسجد خلال ساعات الليل مع بدء الليالي العشر الأواخر من رمضان.وللجمعة الثالثة منذ بداية رمضان انتشرت الشرطة بكثافة في مداخل البلدة القديمة بالقدس التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها ومحيط المسجد.وكانت الشرطة أعلنت منذ بداية شهر رمضان نشر 3 آلاف من عناصرها في أيام الجمع.ومع انتهاء صلاة الجمعة، انتشر المصلون في باحات ومصليات المسجد لقراءة القرآن والمشاركة في حلقات .وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح.ومنعت السلطات الذكور دون سن 55 عاما والنساء دون سن 50 عاما من سكان الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد، ما حال دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الضفة الغربية من أداء الصلاة.وتفرض السلطات قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على غزة.، تسمح دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بالاعتكاف في الأقصى طوال الأيام العشر الأواخر من رمضان، ومن المتعارف عليه أن الشرطة توقف اقتحامات المستوطنين للمسجد في العشر الأواخر من الشهر من كل عام منذ بدء الاقتحامات عام 2003. (الاناضول)