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80 ألف فلسطيني يصلون بالأقصى الجمعة الثالثة من رمضان

Lebanon 24
21-03-2025 | 07:50
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أقام نحو 80 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة رغم القيود الإسرائيلية.
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وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس للأناضول، إن "80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الأقصى".

وبدأ توافد المصلين إلى الأقصى منذ أمس الخميس، رغم غزارة الأمطار والقيود الإسرائيلية، واعتكف مئات المصلين بالمسجد خلال ساعات الليل مع بدء الليالي العشر الأواخر من رمضان.

وللجمعة الثالثة منذ بداية رمضان انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في مداخل البلدة القديمة بالقدس التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها ومحيط المسجد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت منذ بداية شهر رمضان نشر 3 آلاف من عناصرها في المدينة أيام الجمع.

ومع انتهاء صلاة الجمعة، انتشر المصلون في باحات ومصليات المسجد لقراءة القرآن والمشاركة في حلقات العلم.

وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما والنساء دون سن 50 عاما من سكان الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد، ما حال دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الضفة الغربية من أداء الصلاة.

وتفرض السلطات الإسرائيلية قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على غزة.

بدورها، تسمح دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بالاعتكاف في الأقصى طوال الأيام العشر الأواخر من رمضان، ومن المتعارف عليه أن الشرطة الإسرائيلية توقف اقتحامات المستوطنين للمسجد في العشر الأواخر من الشهر من كل عام منذ بدء الاقتحامات عام 2003. (الاناضول)
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