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أعلنت فرنسا، الجمعة، أنها تعارض أي شكل من أشكال الضم في غزة، بعد تهديد بالسيطرة على أجزاء من القطاع.وفي وقت سابق من الجمعة، قال وزير يسرائيل كاتس إن الجيش "سيسيطر بشكل دائم على أجزاء من قطاع غزة"، حتى تفرج حركة حماس عن الرهائن المحتجزين لديها.وقال كاتس في تصريحات نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست": "أصدرت تعليمات للجيش بالاستيلاء على مناطق إضافية في غزة، وإخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لحماية والجنود".وتابع: "كلما أصرت حماس على رفضها إطلاق سراح الرهائن، زادت التي ستخسرها، التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".كما قال إن الضغط سيشمل "إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لإعادة التوطين".واختتم حديثه قائلا: "إذا لم يفرج عن الرهائن، ستواصل الاستيلاء على المزيد والمزيد من في القطاع للسيطرة الدائمة".وكان كاتس وافق، الخميس، على استمرار العمليات البرية في قطاع غزة، مؤكدا على "أهمية استمرار الضغط العسكري حتى إطلاق سراح الرهائن".وأعلن الجيش مساء الخميس أن لديه 4 قوات منفصلة تعمل في وقت واحد، في كل منطقة من مناطق غزة الرئيسية. (سكاي نيوز)