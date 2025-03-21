المحكمة العليا في إسرائيل تُجمّد قرار إقالة بار... وهكذا ردّ نتنياهو

قررت العليا تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته، مما أثار موجة من ردود الأفعال.

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وقالت في قرارها إن هذا سيبقى ساريا إلى حين نظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، مبينة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 نيسان.

وردا على ، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لن نواصل العمل من دون ثقة بسبب أمر من المحكمة".



وسأل الوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من ؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث".



من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في في قرار الحكومة بإقالة بار.



وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: "سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 نيسان أو قبل ذلك، مع رئيس دائم لجهاز الأمن العام". (روسيا اليوم)



