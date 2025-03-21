الصليب الأحمر يحذر من تصاعد العنف في اليمن

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(العربية)

حذرت اللجنة للصليب الأحمر من عواقب التصعيد العسكري الأخير في اليمن، مشيرة إلى أن أي تصعيد إضافي قد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون جراء النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.ويأتي ذلك مع استئناف الأميركية منذ أيام ضرباتها على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمالي وغرب البلاد.ودعت اللجنة في بيان لها جميع الأطراف إلى وضع حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على رأس أولوياتها، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إزهاق أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية، وفقًا لأحكام الدولي الإنساني.وأكدت أنها تواصل استجابتها للاحتياجات الإنسانية الملحة، حيث قدمت إمدادات طبية لدعم بعض المرافق التي تعالج الجرحى، في إطار دورها كمنظمة إنسانية محايدة ومستقلة.وكانت الأمم المتحدة حذرت من التبعات الإنسانية للتصعيد في اليمن، وذلك في أعقاب غارات أميركية واسعة على مواقع جماعة الحوثي، داعية لضبط النفس والتركيز على الجهود الدبلوماسية.وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلق الأمم المتحدة إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف جميع الأنشطة .وقال حق: "إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية وإذكاء دوامة من الانتقام قد تزيد من زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، كما أنه يشكل خطراً كبيراً على الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في البلاد".كما أوضح أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على اتصالٍ وثيق مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية، ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.