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عربي-دولي

مقتل طاقم تلفزيوني خلال معارك في السودان

Lebanon 24
21-03-2025 | 08:12
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أكدت مصادر رسمية مقتل ثلاثة من أفراد طاقم تلفزيون السودان الحكومي، إلى جانب نقيب في الإعلام العسكري، إثر قصف بطائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع صباح اليوم الجمعة، استهدف محيط القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.  
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وبحسب معلومات "الحرة"، فإن الضحايا هم مخرج ومصوّر وسائق من طاقم التلفزيون، كانوا في الموقع لتغطية استعادة الجيش السوداني السيطرة على القصر الجمهوري، قبل استهدافهم بطائرة مسيّرة "انتحارية".  

وفي سياق متصل، أعلن تلفزيون السودان الرسمي، الخميس، أن الجيش يقترب من استعادة السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم من قوات الدعم السريع.  

كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد من عناصر الجيش السوداني، وسط استمرار الاشتباكات المتقطعة في المنطقة.  

ويأتي هذا التصعيد في ظل النزاع المستمر منذ 11 شهرًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات متزايدة من منظمات دولية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لا سيما في الخرطوم ودارفور.  

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على الهجوم، في حين لم تكشف السلطات السودانية بعد عن حصيلة الضحايا الكاملة أو طبيعة الرد العسكري المحتمل. (الحرة)
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