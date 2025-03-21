رئيس دولة أوروبيّة: مستعدّون لإرسال قواتنا إلى أوكرانيا



Advertisement

وقال جيتاناس في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في بروكسل اليوم: "إن بلادي مستعدة لتقديم الدعم اللازم". قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، إن البلاد مستعدة لإرسال قوات إلى بعد وقف إطلاق النار.وقال جيتاناس في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في بروكسل اليوم: "إن بلادي مستعدة لتقديم الدعم اللازم".

وأضاف: "إننا نتحدث عن أعداد محددة من قواتنا ، لكن يجب أن يكون هناك من كافة دول لتقديم هذا الدعم". (الإمارات 24)