Advertisement

عربي-دولي

رئيس دولة أوروبيّة: مستعدّون لإرسال قواتنا إلى أوكرانيا

Lebanon 24
21-03-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1336533-638781660573044928.jpg
Doc-P-1336533-638781660573044928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، إن البلاد مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.
Advertisement

وقال جيتاناس في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في بروكسل اليوم: "إن بلادي مستعدة لتقديم الدعم اللازم".
وأضاف: "إننا نتحدث عن أعداد محددة من قواتنا العسكرية، لكن يجب أن يكون هناك التزام من كافة دول التحالف لتقديم هذا الدعم". (الإمارات 24)
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون لإرسال قوات من أجل اتفاق سلام في أوكرانيا
lebanon 24
21/03/2025 17:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": الجانب الأوروبي طلب من أميركا إرسال قوات إلى أوكرانيا تشمل الاستخبارات والاستطلاع
lebanon 24
21/03/2025 17:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: مستعدّون لنشر قوات بريطانية على الأرض في أوكرانيا لتطبيق أيّ اتفاق سلام محتمل
lebanon 24
21/03/2025 17:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر بوزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا "إذا لزم الأمر"
lebanon 24
21/03/2025 17:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-03-21
10:36 | 2025-03-21
10:00 | 2025-03-21
09:55 | 2025-03-21
09:54 | 2025-03-21
09:52 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24