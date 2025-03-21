إكتشاف كميّات كبيرة من الغاز في المغرب

ذكرت منصة "الطاقة" أنه تم كميات كبيرة من في المغرب، بعدما نجحت شركة "بريداتور أويل آند غاز" في موارد غير متوقّعة مع حفر بئر "إم أو يو-5"؛ بما في ذلك رواسب الهيليوم وتكوينات جيولوجية من نوعها.

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وأكدت الشركة وجود كميات كبيرة من الجيري ورمال الكثبان الرملية، ما يؤكد وجود احتياطي محتمل من والغاز يجب أخذه في الحسبان. (سبوتنيك)