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إقتصاد
إكتشاف كميّات كبيرة من الغاز في المغرب
Lebanon 24
21-03-2025
|
09:03
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ذكرت منصة "الطاقة" أنه تم
اكتشاف
كميات كبيرة من
الغاز
في المغرب، بعدما نجحت شركة "بريداتور أويل آند غاز"
البريطانية
في
اكتشاف
موارد غير متوقّعة مع حفر بئر "إم أو يو-5"؛ بما في ذلك رواسب الهيليوم وتكوينات جيولوجية
فريدة
من نوعها.
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وأكدت الشركة
البريطانية
وجود كميات كبيرة من
الحجر
الجيري ورمال الكثبان الرملية، ما يؤكد وجود احتياطي محتمل من
النفط
والغاز يجب أخذه في الحسبان. (سبوتنيك)
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