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عربي-دولي
بدء استجواب أكرم إمام أوغلو.. ودعوة إلى المحتجين للخروج إلى الشوارع
Lebanon 24
21-03-2025
|
09:21
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بدأ رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، الإدلاء بإفادته في استجواب بشأن تهم الفساد الموجهة إليه.
واعتقل إمام أوغلو، وهو منافس
رئيسي
للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب، وكان حزب الشعب
الجمهوري
المعارض يستعد لإعلانه مرشحا في انتخابات الرئاسة.
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وجدد زعيم حزب المعارضة التركي
الرئيسي
، دعوة المحتجين للخروج إلى
الشوارع
لتنظيم احتجاجات سلمية إحتجاجاً على قرار القبض على إمام أوغلو، رغم توسيع السلطات للحظر على الاحتجاجات وانتقادها للدعوة باعتبارها غير مسؤولة. (سكاي نيوز)
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