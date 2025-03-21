بدء استجواب أكرم إمام أوغلو.. ودعوة إلى المحتجين للخروج إلى الشوارع

بدأ رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، الإدلاء بإفادته في استجواب بشأن تهم الفساد الموجهة إليه.



واعتقل إمام أوغلو، وهو منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، على خلفية مزاعم بالتورط في فساد وإرهاب، وكان حزب الشعب المعارض يستعد لإعلانه مرشحا في انتخابات الرئاسة.

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وجدد زعيم حزب المعارضة التركي ، دعوة المحتجين للخروج إلى لتنظيم احتجاجات سلمية إحتجاجاً على قرار القبض على إمام أوغلو، رغم توسيع السلطات للحظر على الاحتجاجات وانتقادها للدعوة باعتبارها غير مسؤولة. (سكاي نيوز)