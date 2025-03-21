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ضبط مستودع يحتوي على نحو 3 ملايين حبة كبتاغون في حلب

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:35
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أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة إلقاء القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون في حلب، وضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة، وذلك بعد عملية أمنية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب.  
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وأكدت وزارة الداخلية السورية أن المتهم أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.  

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه عمليات ضبط شحنات الكبتاغون في المنطقة، حيث أعلنت السلطات العراقية مؤخرًا عن مصادرة أكثر من طن من هذه الحبوب المخدرة القادمة من سوريا عبر تركيا، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي تم إحباطها خلال السنوات الأخيرة.  

يُذكر أن سوريا تُتهم بأنها مركز رئيسي لإنتاج الكبتاغون، الذي يُعد المخدر الأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط، مع ازدياد نشاط تهريبه إلى الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.
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