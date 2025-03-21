ضبط مستودع يحتوي على نحو 3 ملايين حبة كبتاغون في حلب

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أعلنت السلطات اليوم الجمعة إلقاء القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون في حلب، وضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة، وذلك بعد عملية أمنية نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب.وأكدت وزارة أن أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه عمليات ضبط شحنات الكبتاغون في ، حيث أعلنت السلطات العراقية مؤخرًا عن مصادرة أكثر من طن من هذه الحبوب المخدرة القادمة من عبر تركيا، في واحدة من أكبر عمليات التهريب التي تم إحباطها خلال السنوات الأخيرة.يُذكر أن تُتهم بأنها مركز لإنتاج الكبتاغون، الذي يُعد المخدر الأكثر انتشارًا في الشرق الأوسط، مع ازدياد نشاط تهريبه إلى الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.