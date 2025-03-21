Advertisement

عربي-دولي

روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير محطة لضخ الغاز في كورسك

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:55
A-
A+

Doc-P-1336558-638781688029281976.jpg
Doc-P-1336558-638781688029281976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت موسكو أن محطة ضخ الغاز الطبيعي في مدينة سودجا، غربي روسيا، تعرضت لأضرار جسيمة جراء تفجيرها من قبل أوكرانيا، الأمر الذي نفته الأخيرة.
Advertisement

وقال بيان للجنة التحقيق الروسية الجمعة أن أوكرانيا فجرت "بشكل متعمد" محطة ضخ الغاز الطبيعي في سودجا الواقعة في منطقة كورسك الحدودية.

وذكر البيان أنّ السلطات فتحت تحقيقا في الحادث تحت وصف "عمل إرهابي".

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن استهداف منشأة الغاز الطبيعي في سودجا "استفزاز متعمد يهدف إلى تقويض مبادرات السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأشار البيان أنّ محطة الغاز تقع على بعد بضع مئات من الأمتار من الحدود الأوكرانية وتم استهدافها في حوالي الساعة 00:20 ليلًا بالتوقيت المحلي لغرب روسيا.

وكانت المنشأة في وقت سابق تضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى أوروبا، وسيطر الجيش الأوكراني عليها بعد توغله في المنطقة في آب 2024.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "تفجير المنشأة من قبل القوات الأوكرانية المنسحبة من منطقة كورسك يُعدّ استفزازًا متعمدًا" من قبل أوكرانيا.

وأوضحت أنه يأتي ضمن سلسلة الهجمات الأخيرة على البنية التحتية الروسية للطاقة، بهدف تقويض مبادرات السلام التي يقودها ترامب.

ونفى الجيش الأوكراني هذا الاتهام مدعيا أن القوات الروسية نفسها هي التي قصفت المحطة بالمدفعية في إطار ما وصفته كييف بـ"حملة تشويه السمعة".
(الاناضول)
مواضيع ذات صلة
بعد أنباء عن هجوم على محطة لضخ الغاز في كورسك.. أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت
lebanon 24
21/03/2025 18:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يتهم الجيش الأوكراني بتفجير منشأة "سودجا" للغاز خلال انسحابه من مقاطعة كورسك
lebanon 24
21/03/2025 18:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يتهم روسيا باستهداف مخازن محطة تشرنوبيل النووية
lebanon 24
21/03/2025 18:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تخطط لتفجير سفن ببحر البلطيق واتهام روسيا بذلك
lebanon 24
21/03/2025 18:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:14 | 2025-03-21
12:00 | 2025-03-21
11:44 | 2025-03-21
11:30 | 2025-03-21
11:16 | 2025-03-21
11:09 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24