النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو... ماذا كشفت؟

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قال مسؤولون بريطانيون إن التحقيقات الأولية بحريق محطة الكهرباء الفرعية التي تسببت بانقطاع الكهربائي وإغلاق مطار هيثرو لم تجد أي دليل يشير إلى أن الحادث كان مدبرا أو مشبوها.وأوضح وزير إيد ميليباند، أنه من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق الضخم، مضيفا "لكن ليس هناك أي إشارة على أن الحادث مدبر".وقالت شرطة العاصمة لندن إن رجال الإطفاء يقودون .وكانت سلطات الإطفاء في العاصمة لندن قد أعلنت السيطرة على الحريق الذي تسبب في إغلاق مطار هيثرو.وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، مما أثر على آلاف المنازل والشركات المحلية وعطل آلاف رحلات الطيران. (روسيا اليوم)