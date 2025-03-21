التضخم في المغرب يرتفع إلى 2.6 بالمئة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في ، عن صعود معدل التضخم السنوي إلى 2.6 بالمئة في شباط من اثنين بالمئة في كانون الثاني.

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وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك للتضخم، 4.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار غير الغذائية 1.2 بالمئة. (سكاي نيوز)