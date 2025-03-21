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إقتصاد

التضخم في المغرب يرتفع إلى 2.6 بالمئة

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:09
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أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، عن صعود معدل التضخم السنوي إلى 2.6 بالمئة في شباط من اثنين بالمئة في كانون الثاني.
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وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 4.6 بالمئة على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار السلع غير الغذائية 1.2 بالمئة. (سكاي نيوز)
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