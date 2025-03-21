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عربي-دولي

شابان خطفا فتاة في بلدٍ عربيّ... ومن ثمّ قتل أحدهما الآخر

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:44
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أقدم شخصان على استدراج فتاة وخطفها وحبسها داخل دار في منطقة فاصلة بين محافظتي ديالى وبغداد، ومن ثم اختلفا بشأنها فقتل أحدهما الاخر بمطرقة.
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وقال مصدر أمني أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي والقبض على الفتاة والشخص الثاني لإجراءات التحقيق". (روسيا اليوم)
 
 
 
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