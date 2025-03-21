شابان خطفا فتاة في بلدٍ عربيّ... ومن ثمّ قتل أحدهما الآخر

أقدم شخصان على استدراج وخطفها وحبسها داخل دار في منطقة فاصلة بين محافظتي ديالى وبغداد، ومن ثم اختلفا بشأنها فقتل أحدهما الاخر بمطرقة.

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وقال مصدر أمني أنه "تم نقل الى الطب العدلي والقبض على الفتاة والشخص الثاني لإجراءات التحقيق". (روسيا اليوم)