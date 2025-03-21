بشأن إقالة رئيس الشاباك.. قرار جديد من المحكمة العليا الإسرائيلية

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ويأتي هذا في أعقاب تصويت الحكومة بالإجماع الليلة الماضية لصالح الإقالة، ما أثار موجة من الغضب والمعارضة.وقدّمت خمسة التماسات ضد إلى المحكمة، التماس من أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات مجتمع مدني مثل "الحركة من أجل جودة الحكم"، و"منتدى درع لإسرائيل"، و"مبادرة آلة الحقيقة".وجاء في الالتماسات أن يشكل "تضارب مصالح حاد" لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كونه مرتبطًا بتحقيقات يجريها الشاباك ضد مقربين منه في قضية "قطر غيت".وأقرت الحكومة ، ليل الخميس الجمعة، إقالة بار، في جلسة قاطعها بار نفسه ووجّه خلالها رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو، اتّهمه فيها بالتحرك لأسباب سياسية وبمحاولة تقويض الجهاز.