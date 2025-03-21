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إقتصاد

لأول مرة بعد العقوبات الأميركية.. ناقلة نفط روسية تفرغ شحنة خام في سوريا

Lebanon 24
21-03-2025 | 13:20
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كشف مصدر حكومي وقناة تلفزيونية سورية، نقلاً عن مجموعة بورصات لندن، أن ناقلتين خاضعتين لعقوبات أميركية ستفرغان شحنة من خام القطب الشمالي الروسي في سوريا لأول مرة، وذلك بعد أيام من تسليم موسكو لأول شحنة ديزل معلنة إلى سوريا منذ أكثر من عشرة أعوام.
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وأفاد المصدر والقناة المؤيدة للحكومة بأن إحدى الناقلتين تحمل نحو 100 ألف طن من النفط الروسي، ومن المقرر أن تفرغ شحنتها في ميناء بانياس قريباً.
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