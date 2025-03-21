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إقتصاد

قريبًا.. اتفاق أميركي-أوكراني لتطوير المعادن النادرة

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:00
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يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوكرانيا من خلال اتفاقية جديدة تتعلق بالمعادن والموارد الطبيعية. وقد أكد أن الجهود التي يبذلها لإحلال السلام في الحرب الأوكرانية تسير "بشكل جيد" بعد محادثاته مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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خلال فعالية في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن قرب توقيع اتفاقية مع أوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، وهي موارد حيوية للصناعات التكنولوجية والدفاعية. وأكد أن بلاده تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا، معربًا عن أمله في إنقاذ آلاف الأرواح من الموت في الحرب المستمرة منذ عام 2022.

وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا قد أعلنتا سابقًا عن عزمهما على توقيع اتفاقية شاملة لتطوير الموارد المعدنية الحيوية، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي خلال اجتماعهما في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي. (العربية)
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