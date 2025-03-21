قريبًا.. اتفاق أميركي-أوكراني لتطوير المعادن النادرة

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يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى تعزيز الاقتصادية مع أوكرانيا من خلال اتفاقية جديدة تتعلق بالمعادن والموارد الطبيعية. وقد أكد أن الجهود التي يبذلها لإحلال السلام في الحرب الأوكرانية تسير "بشكل جيد" بعد محادثاته مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.خلال فعالية في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن قرب اتفاقية مع أوكرانيا بشأن المعادن الأرضية النادرة، وهي موارد حيوية للصناعات التكنولوجية والدفاعية. وأكد أن بلاده تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا، معربًا عن أمله في إنقاذ آلاف الأرواح من الموت في الحرب المستمرة منذ عام 2022.وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا قد أعلنتا سابقًا عن عزمهما على اتفاقية شاملة لتطوير الموارد المعدنية الحيوية، إلا أن المفاوضات تعثرت بعد مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي خلال اجتماعهما في البيت الأبيض نهاية الماضي. (العربية)