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إسرائيل تُعلن مقتل قيادي في حماس.. هذه هويته (صورة)

Lebanon 24
21-03-2025 | 14:05
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي  أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستطلاع في حركة "حماس" أسامة طبش، في غارة استهدفته جنوب قطاع غزة.
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وقال أدرعي في بيان: "هاجم الجيش الاسرائيلي والشاباك أمس وقضيا على المدعو أسامة طبش قائد الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة وقائد مديرية الاستطلاع والأهداف التابعة لها".

وأضاف: "كان المدعو طبش من القدامى في حماس وشكل عنصرا ذا خبرة خاصة ومهمة ولعب أدوارا رفيعة في التنظيم ومنها قائد كتيبة في لواء خان يونس".

وبحسب البيان: "على مدار السنوات كان متورطا في أنشطة وتوجيه اعتداءات تخريبية ومن ضمنها العملية الانتحارية في العام 2005 في مفرق غوش قطيف والتي أسفرت عن سقوط مسؤول الشاباك عوديد شارون".

وتابع: "خلال منصبه الأخير كان طبش مسؤولا عن بلورة استراتيجية القتال الميدانية لحماس وقام بتركيز صورة الاستخبارات الميدانية لدى حماس في جنوب القطاع وأدار عمليتها في المنطقة"، مضيفا أنه "كان يتورط في عمليات بناء قوة حماس وعمل لإعمار قوتها العسكرية في أعقاب الضربات التي منيت بها خلال الحرب".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "مديرية الاستطلاع والأهداف التي ترأسها كانت مسؤولة عن جمع استخبارات مصورة وخلق اهداف لتستهدفها حماس داخل إسرائيل وفي قطاع غزة. وفي إطار وظيفته كان مسؤولا عن تخطيط عمليات إطلاق القذائف والتسلل خلال مجزرة السابع من تشرين الاول".

وأضاف: "خلال الحرب قاد منظومة الاستطلاعات في حماس التي جمعت المعلومات عن عمليات الجيش الاسرائيلي ووجهت النيران نحو قواتنا وشكل عنصرا مركزيا في بلورة رؤية حماس عن الجيش الاسرائيلي وعملياته".

وشدد أدرعي على أن "عملية القضاء عليه تشكل ضربة لقدرات حماس الاستخبارية ومحاولتها لاستهداف قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في المنطقة".

 
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