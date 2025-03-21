بالتوازي مع الهجمات.. حماس تتحدث عن حرب من نوع آخر تشنها إسرائيل!

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وأفادت الحركة بأنه "في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة حيث يمعن الاحتلال في القتل والتدمير والحصار والتجويع، فإنه يشن بالتوازي حربا إعلامية ونفسية ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا وصموده، من خلال بث الشائعات، وترويج الأكاذيب، وتوزيع المنشورات المضللة على أهلنا الصامدين".وأضافت أن "هذه الحرب الدعائية المكشوفة تستهدف شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، وأصواتا حرة تدافع عنه وعن خيار ، مستخدما في ذلك كل أدواته الإعلامية وأذرعه ومنصاته الدعائية".وتابعت حماس في بيانها: "وللأسف، فإن هذه الحملات تتقاطع في مضامينها مع بعض الخطابات والحملات الصادرة عن جهات تتساوق مع الاحتلال وتهاجم خيار ، وتضعف صمود شعبنا في هذه اللحظة المصيرية، الأمر الذي يخدم عن قصد أو غير قصد أهداف الاحتلال ومحاولاته للنيل من وحدة الجبهة والحاضنة الشعبية".وأكدت الحركة أن "الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه وعلى رأسها خيار الشاملة، باعتبارها السبيل الأنجع للتحرر واستعادة الأرض والمقدسات".وأوضحت أن "هذه الحملات التحريضية أيا كان مصدرها، لن تفلح في زعزعة عزيمة شعبنا أو التأثير في إرادة مقاومته"، داعية "الإعلاميين والنشطاء إلى الانخراط في أوسع جهد إعلامي وتفاعلي لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته".كما دعت إلى "مواجهة حملات التضليل والوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركته العادلة من أجل الحرية والاستقلال".