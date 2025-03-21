لمدة عشر سنوات.. واشنطن تُعلن عن استثمارات إماراتية ضخمة!

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وذكر البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب استضاف، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان (نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني الإماراتي) في المكتب البيضاوي، وتلا ذلك عشاء مع الرئيس الأميركي جي دي فانس وعدد من أعضاء الحكومة".وبحسب بيان البيت الأبيض فقد "جاءت زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى واشنطن بتوجيه من رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وكان برفقته وفد رفيع المستوى يضم رؤساء صناديق الثروة السيادية الكبرى والشركات الإماراتية".وأضاف البيان: "بعد الاجتماع، أعلنت الإمارات التزامها بإطار استثماري يمتد لعشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة".ولفت البيت الأبيض إلى أن "هذه الاستثمارات الضخمة تؤكد على متانة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات المتحدة، كما تسلط الضوء على قوة العلاقة بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الأميركي دونالد ترامب".ووفقا لما ذكره البيت الأبيض "سيسهم هذا الإطار الجديد في زيادة الاستثمارات الإماراتية الحالية في الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع الأمريكي".وذكر البيت الأبيض أن "الشركات القائمة في أبو ظبي بما في ذلك MGX وBlackRock و Microsoft وGlobal Infrastructure Partners (GIP)، بانضمام NVIDIA وxAI للوصول إلى "شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" (AIP)، وضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار لدعم بناء مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة من الجيل الجديد".وبين أن صندوق الاستثمار الإماراتي ADQ، بالتعاون مع شريكه الأمريكي Energy Capital Partners، أعلن "عن مبادرة بقيمة 25 مليار دولار تركز على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات في الولايات المتحدة".كما أشار إلى أن "شركة XRG، التابعة لأدنوك، أعلنت التزامها بدعم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار في منشأة Next Decade LNG لتصدير الغاز المسال في ولاية تكساس، إلى جانب خطط أخرى لضخ استثمارات كبيرة في الأصول الأمريكية في مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة والحلول منخفضة الكربون".وأردف البيان: "اتفقت شركتا ADQ وOrion Resource Partners على شراكة بقيمة 1.2 مليار دولار في مجال التعدين لتأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية".وفقا للبيت الأبيض: "تخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للاستثمار في إنشاء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 35 عامًا، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة إنتاج الألمنيوم المحلي في أمريكا تقريبا".