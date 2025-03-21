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تحتوي على "خرطوشة".. رئيس وزراء فرنسي سابق يتلقى رسالة تهديد!

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:10
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قدم رئيس الوزراء الفرنسي السابق وعمدة مدينة لوهافر، إدوارد فيليب، شكوى بعد أن تلقى رسالة تحتوي على ذخيرة وتضمنت تهديدات ضده.
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وذكرت صحيفة "ويست فرانس" أن "الموظفين في بلدية لوهافر شمالي غربي البلاد(التي يشغل فيليب منصب عمدتها) اكتشفوا في يوم الأربعاء 19 آذار، ذخيرة في رسالة تهديد موجهة إلى إدوارد فيليب الذي يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة 2027".

وأوضحت أنه "تم تسليم الرسالة إلى مركز الشرطة، حيث كانت تحتوي على خرطوشة"، مشيرة إلى أن "التهديدات كانت تتعلق بنية فيليب المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وأضافت الصحيفة نقلا عن مكتب عمدة المدينة أن "عمدة لوهافر والمرشح المعلن للانتخابات الرئاسية المقبلة تقدم بشكوى، كما يفعل كلما تلقى رسالة تهديد".

وتم فتح تحقيق في "تهديد بالقتل أو إلحاق أضرار خطيرة بممتلكات مسؤول منتخب"، وإحالة القضية إلى دائرة الشرطة القضائية المشتركة.
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