تحتوي على "خرطوشة".. رئيس وزراء فرنسي سابق يتلقى رسالة تهديد!

Advertisement

وذكرت صحيفة "ويست فرانس" أن "الموظفين في بلدية لوهافر شمالي غربي البلاد(التي يشغل فيليب منصب عمدتها) اكتشفوا في يوم الأربعاء 19 آذار، ذخيرة في رسالة تهديد موجهة إلى إدوارد فيليب الذي يترشح لخوض الانتخابات المقبلة 2027".وأوضحت أنه "تم إلى مركز الشرطة، حيث كانت على خرطوشة"، مشيرة إلى أن "التهديدات كانت تتعلق بنية فيليب المشاركة في الانتخابات المقبلة".وأضافت الصحيفة نقلا عن مكتب أن "عمدة لوهافر والمرشح المعلن للانتخابات المقبلة تقدم بشكوى، كما يفعل كلما تلقى رسالة تهديد".وتم تحقيق في "تهديد بالقتل أو إلحاق أضرار خطيرة بممتلكات مسؤول منتخب"، وإحالة القضية إلى دائرة الشرطة القضائية المشتركة.