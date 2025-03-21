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عربي-دولي

أفرجت عنهم حماس سابقًا.. 40 أسيرًا إسرائيليًا يوجهون رسالة لحكومة نتنياهو

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:21
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وجه 40 أسيرا إسرائيليا من المفرج عنهم بغزة، يوم الجمعة، رسالة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وقال الأسرى المفرج عنهم في رسالتهم: "أوقفوا الحرب وأنجزوا اتفاقا يعيد كل الأسرى الإسرائيليين".

وأضافوا في البيان أن "حربا لا نهاية لها هي تضحية بالأسرى وجرّهم إلى الموت وهذه سياسة إجرامية".

وطالب الأسرى الإسرائيليون بإبرام اتفاق كامل وإعادة الجميع، مشددين على أن دم الأسرى المقتولين سيكون في رقاب الحكومة ووزرائها، وفق ما نقلته قناة "الأقصى".
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