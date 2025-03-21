أفرجت عنهم حماس سابقًا.. 40 أسيرًا إسرائيليًا يوجهون رسالة لحكومة نتنياهو

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وقال الأسرى المفرج عنهم في رسالتهم: "أوقفوا الحرب وأنجزوا اتفاقا يعيد كل الأسرى الإسرائيليين".وأضافوا في أن "حربا لا نهاية لها هي تضحية بالأسرى وجرّهم إلى وهذه سياسة إجرامية".وطالب الأسرى الإسرائيليون بإبرام وإعادة الجميع، مشددين على أن دم الأسرى المقتولين سيكون في رقاب الحكومة ووزرائها، وفق ما نقلته قناة "الأقصى".