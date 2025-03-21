برشقة صاروخية.. "كتائب القسام" تعلن قصف عسقلان جنوب إسرائيل

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وقالت "كتائب القسام": "قصفنا عسقلان برشقة صاروخية عصر الجمعة ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين".وتزامن القصف مع تجدد الحرب على .وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحاذية لقطاع غزة جنوبي .وقال الجيش في بيان إن الجو اعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة نحو مدينة عسقلان.ولفت إلى أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من شمال باتجاه مدينة عسقلان عقب تفعيل صفارات الإنذار في .