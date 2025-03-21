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برشقة صاروخية.. "كتائب القسام" تعلن قصف عسقلان جنوب إسرائيل

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:01
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتضب مساء يوم الجمعة، قصف عسقلان جنوب إسرائيل، برشقة صاروخية.
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وقالت "كتائب القسام": "قصفنا عسقلان برشقة صاروخية عصر الجمعة ردا على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين".

وتزامن القصف مع تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحاذية لقطاع غزة جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة نحو مدينة عسقلان.

ولفت إلى أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان عقب تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة.
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