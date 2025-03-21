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عربي-دولي

توتر في تركيا.. صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:22
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شهدت مناطق تركية عديدة، اليوم الجمعة، صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن لاسيما في اسطنبول وإزمير.
وقالت المعارضة التركية في بيان إن "عدد المتظاهرين في اسطنبول بلغ 300 ألف شخص"، وذلك وسط ارتفاع حالة التوتر في البلاد على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
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وردّاً على دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزال، إلى التظاهر سلمياً بجميع الميادين والشوارع في أنحاء البلاد، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا "لن ترضخ لإرهاب الشارع".

وقال إردوغان، في كلمة خلال فعالية في إسطنبول الجمعة: "لن نسمح لمن أقام نظام مافيا في بلدية إسطنبول بتخريب النظام العام وإثارة الشوارع والتخريب".
 
 
وكان أوزال جدَّد في وقت سابق الجمعة، دعوته الأتراك للخروج إلى الشوارع لتنظيم احتجاجات سلمية جرَّاء اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز منافسي إردوغان على رئاسة تركيا.

ورغم توسيع السلطات للحظر على الاحتجاجات وانتقادها للدعوة بوصفها غير مسؤولة، قال أوزال: "اخرجوا إلى الشوارع في المساء عقب الإفطار، أدعو عشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين إلى التظاهر سلمياً، والتعبير عن رد فعلنا الديمقراطي وممارسة حقوقنا الدستورية، أزيلوا الحواجز والمتاريس دون الإضرار برجال الشرطة".
 
 
 
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