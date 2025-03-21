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عربي-دولي

رميًا بالرصاص.. إعدام فلسطيني متعاون مع إسرائيل

Lebanon 24
21-03-2025 | 16:36
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أفادت منصة "الحارس" الفلسطينية يوم الجمعة، بأن "أمن المقاومة نفذ فجرا عملية إعدام رميا بالرصاص بحق مواطن متهم بالخيانة والتعاون مع إسرائيل".
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وقالت المنصة: "نفذ أمن المقاومة فجر اليوم حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المتخابر مع العدو (ح.ص - ٤٨ عام)، والذي اعترف أمام محكمة ثورية بالارتباط مع جهاز مخابرات العدو "الشاباك" وتقديم معلومات وتحديد أماكن، مما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين خلال الحرب".

وأضافت في تصريح خاص بمنصة "الحارس"، أكد "قائد في أمن المقاومة أن يد المقاومة لن ترحم المتعاونين مع العدو في قتل شعبنا، داعيا المتورطين بالإسراع في التوبة، قبل فوات الأوان".
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