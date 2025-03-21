رميًا بالرصاص.. إعدام فلسطيني متعاون مع إسرائيل

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وقالت المنصة: "نفذ أمن فجر اليوم حكم الإعدام بالرصاص بحق المتخابر مع العدو (ح.ص - ٤٨ عام)، والذي اعترف أمام ثورية بالارتباط مع جهاز مخابرات العدو "الشاباك" وتقديم معلومات وتحديد أماكن، مما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين خلال الحرب".وأضافت في تصريح خاص بمنصة "الحارس"، أكد "قائد في أمن أن يد لن ترحم المتعاونين مع العدو في قتل شعبنا، داعيا المتورطين بالإسراع في التوبة، قبل فوات الأوان".