إسرائيل تعترض صاروخاً قادماً من اليمن

أعلن الجيش ، اليوم الجمعة، اعتراض جرى إطلاقه من اليمن وذلك قبل دخوله المجال الجويّ الإسرائيليّ.

Advertisement

وأسفر إطلاق الصاروخ عن دوي صافرات الإنذار، فيما لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي ، أفادت تقارير فلسطينية ببدء قصف مدفعي مكثف على الأجزاء الشمالية من القطاع.

وفي منطقة الجنوبية، استُشهد 18 شخصاً وجُرح العشرات نتيجة عدة هجمات إسرائيلية.