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إسرائيل تعترض صاروخاً قادماً من اليمن

Lebanon 24
21-03-2025 | 17:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ جرى إطلاقه من اليمن وذلك قبل دخوله المجال الجويّ الإسرائيليّ.
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وأسفر إطلاق الصاروخ عن دوي صافرات الإنذار، فيما لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات.
 
وفي قطاع غزة، أفادت تقارير فلسطينية ببدء قصف مدفعي مكثف على الأجزاء الشمالية من القطاع. 
 
وفي منطقة خان يونس الجنوبية، استُشهد 18 شخصاً وجُرح العشرات نتيجة عدة هجمات إسرائيلية.
 
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