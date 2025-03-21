سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف مطار تدمر العسكريّ

شنت ، الجمعة، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم حتى الآن.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "طيرانا إسرائيليا استهدف مطار تدمر العسكري، وسط استنفار للقوات المتواجدة بالمدينة".



وكانت طائرات إسرائيلية قد أغارت، ليل الثلاثاء الأربعاء الماضي، على موقع عسكري في وسط ، وفق ما أفاد المرصد السوري.



وأفاد المرصد بأن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في .

ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية، وفق المرصد.



وأعلنت الأسبوع الماضي أنها شنت جوية على استهدفت مقرا لحركة الجهاد ، قال المرصد إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.