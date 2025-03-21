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عربي-دولي
سوريا.. غارات إسرائيلية تستهدف مطار تدمر العسكريّ
Lebanon 24
21-03-2025
|
17:23
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شنت
إسرائيل
، الجمعة، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في
سوريا
من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم حتى الآن.
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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "طيرانا إسرائيليا استهدف مطار تدمر العسكري، وسط استنفار للقوات المتواجدة بالمدينة".
وكانت طائرات إسرائيلية قد أغارت، ليل الثلاثاء الأربعاء الماضي، على موقع عسكري في وسط
سوريا
، وفق ما أفاد المرصد السوري.
وأفاد المرصد بأن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في
المنطقة
.
ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية، وفق المرصد.
وأعلنت
إسرائيل
الأسبوع الماضي أنها شنت
غارة
جوية على
دمشق
استهدفت مقرا لحركة الجهاد
الفلسطينية
، قال المرصد إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.
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