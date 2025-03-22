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عربي-دولي

حيوان مفترس نادر تسلل من مصر وهاجم جنوداً إسرائيليين

Lebanon 24
22-03-2025 | 02:00
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أثارت واقعة تسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته جنوداً إسرائيليين على الحدود بين البلدين تفاعلات كبيرة.
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وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حيوان "الوشق المصري" المفترس هاجم عددا من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، متسائلة عن كيفية وصول الحيوان إلى الموقع وأسباب الهجوم على الجنود.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه وردت بلاغات عن عضة مشتبه بها لجنود في منطقة الحدود المصرية، وتحديدا في منطقة جبل حريف، مضيفة أنه تم ضبط حيوان مفترس نادر يسمى الوشق، من جانب مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات الذي وصل إلى مكان الحادث بعد تلقي البلاغ.

وتابعت أن مفتش المحميات اصطاد الحيوان وتبين أنه الوشق المصري، تم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه.

يشار إلى أن الوشق أو القط البري من الحيوانات المفترسة متوسطة الحجم يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمتراً، ويعتمد في الصيد على سرعته التي تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

يستوطن الوشق الصحراء، ويفضل المناطق الجافة ذات الأمطار المنخفضة، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب، والقوارض، والطيور، ويتمتع بقدرة على التسلق والقفز العالي، مما يساعده في صيد الطيور أو الحيوانات الموجودة في الأشجار.

ويثير تسلل حيوانات من مصر إلى إسرائيل مخاوف عديدة بين الإسرائيلين، فقد أطلق علماء إسرائيليون في العام 2022 تحذيراً من انتشار البرص المصري، والمعروف باسم "أبو بريص"، في منطقة وادي عربة جنوب البلاد، الأمر الذي يهدد النظام البيئي لديها.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تقريرا ذكرت فيه أن سلطة الطبيعة والمتنزهات تسعى للحصول على مساعدة من سكان وادي عربة المحليين في تحديد مكان ابراص وسحالي مصرية بدأت في الانتشار بالإقليم وتتكاثر بسرعة رهيبة وتلتهم المحاصيل الزراعية.

وقال شاي ميري أستاذ العلوم بجامعة تل أبيب إن السحالي والأبراص المصرية يمكنها أن تلتهم أي شيء ويمكنها التغلب على أي مقاومة، ولديها القدرة على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي، مؤكداً أن سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية تسعى إلى الحصول على مساعدة من السكان في تحديد مواقع هذه الأنواع تمهيداً لمحاصرتها ومنع انتشارها أكثر من ذلك.

وقال إنه جرى رصد السحالي المصرية وهي تأكل الطيور الصغيرة، مضيفاً أنها تعتبر من الأنواع العدوانية للغاية وهي تعض بقوة وتتكاثر في دورة حياة سريعة.(العربية)
 
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