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عربي-دولي

لنصف مليون مهاجر.. ادارة ترامب تخطط لإلغاء تصاريح الإقامة

Lebanon 24
22-03-2025 | 00:30
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قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين من أميركا اللاتينية وهايتي الذين استقبلتهم الولايات المتحدة بموجب برنامج رعاية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسوف تحثهم على ترحيل أنفسهم وإلا سيواجهون الاعتقال والترحيل من قبل السلطات الأميركية.
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وسيدخل إنهاء تصاريح عملهم وحمايتهم من الترحيل بموجب نظام الهجرة المعروف باسم الإفراج المشروط حيز التنفيذ في أواخر نيسان، وفقًا لإشعار نشرته الحكومة الفيدرالية.
وستؤثر هذه الخطوة على المهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج إدارة بايدن، المعروف باسم CHNV، والذي صُمم للحد من الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من خلال منح المهاجرين المحتملين سبل هجرة قانونية، وفقا لشبكة "CBS" نيوز الأميركية.

ودخل ما مجموعه 532 ألف مهاجر إلى الولايات المتحدة بموجب هذه السياسة، التي تم إيقافها مؤقتًا بعد تولي الرئيس ترامب منصبه بفترة وجيزة، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد الذين تمكنوا من الحصول على وضع آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد بشكل قانوني.

وأفادت شبكة "CBS" نيوز في أوائل فبراير أن إدارة ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني للأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب عملية CHNV.
وصرحت وزارة الأمن الداخلي بأنها ستسعى إلى اعتقال وترحيل الأشخاص الخاضعين لهذا البرنامج إذا لم يغادروا الولايات المتحدة خلال الثلاثين يومًا القادمة.

ويحث المسؤولون المهاجرين على استخدام تطبيق CBP Home للهواتف الذكية المُعاد استخدامه حديثًا للتسجيل للترحيل الذاتي.
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