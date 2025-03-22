لنصف مليون مهاجر.. ادارة ترامب تخطط لإلغاء تصاريح الإقامة

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وسيدخل إنهاء تصاريح عملهم وحمايتهم من الترحيل بموجب نظام الهجرة المعروف باسم الإفراج المشروط حيز التنفيذ في أواخر نيسان، وفقًا لإشعار نشرته الحكومة الفيدرالية. قررت إدارة الرئيس الأميركي الغاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين من أميركا اللاتينية وهايتي استقبلتهم بموجب برنامج رعاية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسوف تحثهم على ترحيل أنفسهم وإلا سيواجهون الاعتقال والترحيل من قبل السلطات الأميركية.وسيدخل إنهاء تصاريح عملهم وحمايتهم من الترحيل بموجب نظام الهجرة المعروف باسم الإفراج المشروط حيز التنفيذ في أواخر نيسان، وفقًا لإشعار نشرته الحكومة الفيدرالية.

وستؤثر هذه الخطوة على المهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا وصلوا إلى بموجب برنامج إدارة بايدن، المعروف باسم CHNV، والذي صُمم للحد من الهجرة غير الشرعية على الحدود بين والمكسيك من خلال منح المهاجرين المحتملين سبل هجرة قانونية، وفقا لشبكة "CBS" الأميركية.



ودخل ما مجموعه 532 ألف مهاجر إلى بموجب هذه السياسة، التي تم إيقافها مؤقتًا بعد تولي الرئيس منصبه بفترة وجيزة، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد تمكنوا من الحصول على وضع آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد بشكل قانوني.



وأفادت شبكة "CBS" في أوائل فبراير أن إدارة تخطط لإلغاء الوضع القانوني للأفراد دخلوا بموجب عملية CHNV.

وصرحت وزارة الأمن الداخلي بأنها ستسعى إلى اعتقال وترحيل الأشخاص الخاضعين لهذا البرنامج إذا لم يغادروا خلال الثلاثين يومًا القادمة.



ويحث المسؤولون المهاجرين على استخدام تطبيق CBP Home للهواتف الذكية المُعاد استخدامه حديثًا للتسجيل للترحيل الذاتي.