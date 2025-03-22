بعد بايدن.. ترامب يسحب تصاريح أمنية تمتع بها كامالا هاريس وهيلاري كلينتون

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قرر الرئيس الأميركي سحب تصاريح أمنية تمتع بها كل من كامالا هاريس وهيلاري كلينتون، أمس الجمعة.وأفادت مذكرة صادرة عن البيت أن الرئيس الأمريكي ألغى التصاريح الأمنية الممنوحة لكل من كامالا هاريس نائبة الرئيس السابقة وهيلاري كلينتون وآخرين.وكان قد ألغى في وقت سابق التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب .وخاض انتخابات الرئاسة أمام هيلاري كلينتون في 2016 وأمام هاريس في انتخابات العام الماضي.(سكاي نيوز)