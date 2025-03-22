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بعد بايدن.. ترامب يسحب تصاريح أمنية تمتع بها كامالا هاريس وهيلاري كلينتون

Lebanon 24
22-03-2025 | 00:59
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قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب تصاريح أمنية تمتع بها كل من كامالا هاريس وهيلاري كلينتون، أمس الجمعة.
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وأفادت مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى التصاريح الأمنية الممنوحة لكل من كامالا هاريس نائبة الرئيس السابقة وهيلاري كلينتون وآخرين.

وكان ترامب قد ألغى في وقت سابق التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي.

وخاض ترامب انتخابات الرئاسة أمام هيلاري كلينتون في 2016 وأمام هاريس في انتخابات العام الماضي.(سكاي نيوز)


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