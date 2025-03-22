طحنون بن زايد يلتقي جيف بيزوس

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وتناول اللقاء التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكره الشيخ طحنون بن زايد على حسابه في منصة "إكس". التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، بالرئيس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس.وتناول اللقاء التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكره الشيخ طحنون بن زايد على حسابه في منصة "إكس".

وأضاف الشيخ طحنون "تُمهّد التطورات التكنولوجية الأخيرة لآفاق جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة بشكل أوسع وأكثر تأثيراً في مختلف القطاعات الحيوية".



ويجري الشيخ طحنون بن زايد رسمية إلى ، يعقد خلالها اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأقطاب الشركات العالمية، لبحث وسبل الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية بين .