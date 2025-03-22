صفقة محتملة بين ترامب وأردوغان تقضي بتفكيك نظام الدفاع الصاروخي الروسي

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وأعرب ترامب عن نيته المساعدة في الانتهاء من بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا وهو منفتح على فكرة بيع تركيا هدفها الثمين الحقيقي، طائرات F-35، إذا تمكن الجانبان من التوصل إلى يجعل نظام S-400 الروسي التركي غير صالح للتشغيل، حسبما أكد مصدران لفوكس نيوز.



وقد يبدو هذا بمثابة تفكيك جزئي للأنظمة أو نقلها إلى قاعدة تسيطر عليها في تركيا. يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات واستئناف بيع الطائرات المقاتلة إلى تركيا بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكن بشرط تفكيك نظام الجوي الروسي S-400.وأعرب ترامب عن نيته المساعدة في الانتهاء من بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا وهو منفتح على فكرة بيع تركيا هدفها الثمين الحقيقي، طائرات F-35، إذا تمكن الجانبان من التوصل إلى يجعل نظام S-400 الروسي التركي غير صالح للتشغيل، حسبما أكد مصدران لفوكس نيوز.وقد يبدو هذا بمثابة تفكيك جزئي للأنظمة أو نقلها إلى قاعدة تسيطر عليها في تركيا.

ووافق الكونغرس على بيع 40 طائرة من طراز F-16 ومجموعات تحديث لـ 79 طائرة في أسطوله إلى تركيا بقيمة 23 مليار العام الماضي، ولكن هناك مفاوضات جارية بين وزارة التركية وشركة لوكهيد مارتن، التي تصنع الطائرة.



وطلب فريق ترامب تحليلاً قانونياً وفنياً لكيفية تجنب اعتبار تركيا تنتهك عقوبات قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، وفقاً لمصدر مطلع على الطلبات.



وأفادت بلومبرغ يوم الخميس بأن وافقت على تمديد إعفاء يسمح لتركيا بشراء الغاز الطبيعي الروسي حتى مايو.



وتحدث ترامب وأردوغان هاتفياً يوم الأحد، وتتطلع الحكومة التركية إلى تعزيز خططها لزيارة أردوغان للولايات المتحدة للقاء ترامب في المستقبل القريب.



وأشارت السفارة التركية إلى بيان من مكتب أردوغان جاء فيه أن الرئيس أعرب لترامب: "من أجل تطوير التعاون بين في مجال صناعة ، من الضروري إنهاء عقوبات قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، وإتمام عملية شراء طائرات إف-16، وإتمام إعادة مشاركة تركيا في برنامج إف-35".



وطلب أردوغان من رفع العقوبات عن سوريا، ولم يقدم الجانب الأميركي أي تفاصيل عن المكالمة.



واستُبعدت تركيا من برنامج طائرات إف-35 بعد شرائها نظام دفاع صاروخي متنقل من طراز إس-400 بسبب مخاوف تجسس مرتبطة بوجود نظام يُشغّله الكرملين على مقربة شديدة من تقنية أمريكية رفيعة المستوى مثل إف-35.



وقال البيت الأبيض في عام 2019: "لا يمكن لطائرة إف-35 أن تتعايش مع منصة روسية لجمع المعلومات الاستخبارية تُستخدم للتعرف على قدراتها المتقدمة"، مضيفًا أن عملية الشراء ستكون لها "آثار ضارة" على مشاركة تركيا في حلف شمال الأطلسي.