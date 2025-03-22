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الجيش السوداني يسيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي في الخرطوم

Lebanon 24
22-03-2025 | 02:54
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أكد الجيش السوداني، اليوم السبت، أن قواته سيطرت على المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة السودانية، الخرطوم.
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وقال مصدران عسكريان لرويترز، السبت، إن الجيش السوداني سيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي مع مواصلة تقدمه في العاصمة ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

جاء ذلك بعد يوم من سيطرة الجيش بالكامل على القصر الجمهوري وعدة وزارات فيما سيكون مكسبا كبيرا في الصراع الدائر منذ عامين مع قوات الدعم السريع الذي ينذر بتقسيم البلاد.

وكان الجيش السوداني تمكن من قطع طريق إمداد الدعم السريع من جنوب الخرطوم باستخدام الطائرات والمدفعية بحسب مصادر عسكرية.

وجاء في بيان للجيش السوداني، أمس الجمعة، أن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية) والوزارات".

وأضاف أن القوات "دمرت أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".(سكاي نيوز)
 
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