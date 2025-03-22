الجيش السوداني يسيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي في الخرطوم

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أكد الجيش السوداني، اليوم ، أن قواته سيطرت على المقر للبنك المركزي في العاصمة السودانية، الخرطوم.وقال مصدران عسكريان لرويترز، ، إن الجيش السوداني سيطر على المقر للبنك المركزي مع مواصلة تقدمه في العاصمة ضد قوات الدعم السريع شبه .جاء ذلك بعد يوم من سيطرة الجيش بالكامل على القصر وعدة وزارات فيما سيكون مكسبا كبيرا في الصراع الدائر منذ عامين مع قوات الدعم السريع الذي ينذر بتقسيم البلاد.وكان الجيش السوداني تمكن من قطع طريق إمداد الدعم السريع من جنوب الخرطوم باستخدام الطائرات والمدفعية بحسب مصادر عسكرية.وجاء في بيان للجيش السوداني، أمس الجمعة، أن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق ومباني القصر (رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية) والوزارات".وأضاف أن القوات "دمرت أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".(سكاي نيوز)